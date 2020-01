Oltre i 5 premi di prima categoria (leggi qui i vincenti) la Lotteria Italia ha distribuito venti premi di secondo categoria da 100 mila euro. Ecco qui di seguito l’elenco dei biglietti vincenti

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO (RE)

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA (BA)

F409216 SALERNO (SA)

D133481 PAVIA (PV)

E346697 TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 PALO DEL COLLE (BA)

P412570 LAVIS (TN)

M059274 RICCIONE (RN)

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI (RM)

A473573 TORTONA (AL)

M160464 TRIESTE (TS)

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINA (TO).

Non è anadata molto bene alla Sicilia contrariamente allo scorso anno ma un poì come nel 2018. Inoltre sono stati distribuiti 50 premi di terza categoria da 20 mila euro cadauno fra i quali 8 sono i premi arrivati in Sicilia e fra questi la parte del leone la fa Palermo con 4 biglietti e la sua provincia con 2 biglietti mentre uno è stato venduto a Catania e uno in provincia di Enna. Qui leggi l’elenco completo