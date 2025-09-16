La ballerina Eleonora Abbagnato e l’astronauta Luca Parmitano sono i vincitori della terza edizione del Premio Alessi della Presidenza della Regione Siciliana, consegnato ieri sera nel corso di una cerimonia nei Giardini di Palazzo d’Orléans a Palermo.

Il Premio

Istituito dal governo Schifani nel 2023, il riconoscimento è intitolato al primo presidente della Regione ed è assegnato ai siciliani che hanno saputo distinguersi con opere e azioni che contribuiscono al progresso della comunità nei diversi campi dell’impegno etico, sociale, culturale, scientifico e artistico.

“Questo premio – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è un segno di gratitudine verso coloro che, con serietà e spirito di servizio, rappresentano modelli di riferimento, capaci di trasmettere fiducia e speranza alle nuove generazioni. In questo modo intendiamo custodire la memoria di un protagonista della nostra storia regionale e riaffermare i valori che egli ha incarnato: etica pubblica, dedizione al bene comune, rispetto della legalità e amore per la nostra terra. Bisogna guardare in alto, bisogna credere in una società che possa riscattarsi”.

I premiati: Eleonora Abbagnato

A Eleonora Abbagnato, originaria di Palermo, icona internazionale della danza, già Étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del Corpo di ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, il Premio è stato assegnato perché “ha saputo portare, alto, nel mondo, il nome e la cultura della Sicilia. Con il suo percorso, ha dimostrato come la passione e il lavoro costante possano diventare strumenti di crescita collettiva, offrendo alla comunità siciliana un esempio di orgoglio, cultura e identità”. A consegnarlo il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

I premiati: Luca Parmitano

A Luca Parmitano, di Paternò, primo italiano al comando della Stazione spaziale internazionale e primo astronauta del nostro Paese a svolgere attività extraveicolare, il Premio è stato attribuito perché, si legge nella motivazione, “incarna i valori del servizio e dell’impegno, dimostrando che dalle radici siciliane possono germogliare percorsi capaci di raggiungere le più alte vette della conoscenza e dell’umanità”. Il presidente Schifani, che ha consegnato il Premio, ha ringraziato l’astronauta per aver esposto nello spazio il vessillo della Sicilia. «Un gesto che ha un significato fortissimo», ha detto il governatore.

La cerimonia

Durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Elvira Terranova, caposervizio dell’agenzia di stampa Adnkronos, sul palco è stato accolto anche il direttore generale dell’Ismett Angelo Luca, medico che ha attualmente in cura Ayeda, la bimba afghana di due anni affetta da una rara e grave malattia genetica del fegato. La piccola ha raggiunto la Sicilia grazie a una rete di solidarietà che ha visto protagonista proprio la Presidenza della Regione Siciliana.

Ai Giardini, inoltre, ha suonato anche l’Orchestra della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, diretta da Alberto Maniaci, eseguendo un concerto con, tra le altre, musiche di Pietro Mascagni, Gioachino Rossini, Maurice Ravel ed Ennio Morricone, e si è esibito in un “cuntu” siciliano l’artista Salvo Piparo.