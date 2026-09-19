Lunedì 21 settembre presentazione ufficiale a Villa Niscemi

La macchina organizzativa della Ludistar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition 2026 entra nel vivo. Il grande festival dello sport amatoriale, che dal 25 al 27 settembre 2026 porterà nel Golfo di Mondello oltre nove discipline giocate in contemporanea, sarà presentato ufficialmente lunedì 21 settembre alle ore 10:00 nella prestigiosa Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, sede di rappresentanza del sindaco di Palermo.

Mondello trasformato per tre giorni in un villaggio sportivo

L’evento, promosso da Ludistar in collaborazione con AiCS – Associazione Italiana Cultura e Sport, punta a trasformare Mondello in un vero villaggio sportivo, con campi, aree dedicate, dimostrazioni e competizioni che coinvolgeranno atleti amatoriali provenienti da tutta Italia. Una tre giorni che unisce sport, inclusione, turismo e promozione del territorio, con l’obiettivo di consolidare Palermo come polo nazionale per gli eventi sportivi multidisciplinari.

Partecipanti e interventi

La conferenza di presentazione sarà moderata da Patrizia Cupo, responsabile dell’ufficio stampa AiCS, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi e testimonial di rilievo nazionale. Tra gli interventi attesi figurano Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo, e Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, a testimonianza del coinvolgimento del tessuto economico e istituzionale cittadino.

Sul fronte organizzativo interverranno Giulio Lo Nardo, CEO e founder Ludistar, e Simone Aiello, project manager della manifestazione, che illustreranno il programma, le aree di gara e le novità dell’edizione 2026. Presenti anche i vertici delle società sportive partner: Enrico Lo Verde (Olympia Palermo ASD) e Andrea Vitale (Club Lauria).

A impreziosire la conferenza saranno due grandi nomi dello sport italiano: Stefano Tempesti, leggenda della pallanuoto e oggi direttore sportivo della Federazione Italiana Nuoto, e Filippo Magnini, campione del mondo di nuoto e testimonial Elite Aquatics. Con loro anche Nicola Amoruso, ex calciatore di serie A, e Filippo Tiberia, responsabile Sport AiCS.

Con la Mediterranean Cup 2026, Mondello si prepara a vivere un weekend di sport e partecipazione che punta a lasciare il segno.