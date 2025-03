Moustaquim Bouchaib è scomparso da più di 48 ore. Avrebbe riferito, durante la sua ultima chiamata rivolta alla moglie, di essersi perso tra le campagne di contrada Cicala, nei pressi di Partinico. Cresce l’apprensione dei concittadini per la misteriosa scomparsa dell’83enne di origini marocchine. L’uomo, residente da anni nel comune del Palermitano, è molto conosciuto in paese, dove spesso svolgeva l’attività di parcheggiatore nei pressi del cimitero. Da sabato 15 marzo, non si hanno più sue notizie, e il timore per la sua sorte aumenta con il passare delle ore.

L’ultima telefonata alla moglie

A fornire un prezioso indizio sulla possibile posizione di Bouchaib è stata una telefonata effettuata alla moglie poco prima di sparire. Nell’ultima conversazione, l’83enne avrebbe riferito di essersi perso in aperta campagna, manifestando difficoltà nell’orientarsi. Questo dettaglio ha permesso di restringere il perimetro delle ricerche, ma nonostante gli sforzi, finora non è stato possibile rintracciarlo.

La mobilitazione generale e le ricerche

Le ricerche sono scattate immediatamente, ma finora non hanno dato alcun esito. Per intensificare gli sforzi, il sindaco Pietro Rao ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), che sta coordinando le operazioni con un massiccio impiego di uomini e mezzi. Alle ricerche stanno prendendo parte carabinieri, vigili del fuoco, uomini della forestale, polizia municipale, protezione civile e numerosi volontari.

L’intera area viene monitorata senza sosta, sia via terra che dall’alto, grazie all’impiego degli elicotteri della polizia. Le ricerche si stanno concentrando nella zona di contrada Cicala, lungo la statale 113, dove l’anziano sarebbe stato localizzato per l’ultima volta.

L’appello del sindaco Rao

Con il passare delle ore, cresce la preoccupazione tra i cittadini di Partinico, che seguono con apprensione gli sviluppi della vicenda. Il sindaco Pietro Rao, attraverso un messaggio sui social, ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitando chiunque abbia informazioni a segnalarle immediatamente alle autorità.

“Si è allontanato con la sua bicicletta e da quel momento non si hanno più notizie. Chiediamo a tutti di prestare attenzione e di aiutarci a cercarlo”, ha scritto il primo cittadino.

Il sindaco ha inoltre esortato chiunque possa aver visto qualcosa a mettersi in contatto con le forze dell’ordine: “Se qualcuno avesse informazioni utili, vi invitiamo a contattare immediatamente le autorità o a scrivere sui canali ufficiali. Ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza. Uniamo le forze per riportarlo a casa sano e salvo”.