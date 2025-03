Era sparito due giorni fa, il 4 marzo, ed è stato ritrovato senza vita un avvocato catanese, Andrea Di Mauro. Il suo corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco poco dopo le 11, in un’area adiacente viale Kennedy, sul lato della riserva Oasi del Simeto.

L’ultimo avvistamento

Era stato visto per l’ultima volta nella zona della Plaia di Catania e per le sue ricerche i soccorritori si sono avvalsi di droni e di un elicottero. Per riuscire a scovare il corpo è stato determinante uno dei cani dell’unità cinofila dei vigili del fuoco: si tratta di Kira, un labrador.

Del caso si è occupato Chi l’ha visto?

Sul posto anche i familiari della vittima che hanno riconosciuto il cadavere. Della scomparsa del legale si è anche occupata la trasmissione di Rai Chi l’ha visto?