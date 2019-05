In diversi comuni siciliani

La polizia di Stato ha denunciato due croate K.I.di 40 anni e la figlia di 14 anni accusate di furto continuato in appartamento e danneggiamento. Una lunga serie di furti in diverse città siciliane e in piccoli centri.

Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Cefalù hanno permesso di denunciare le due donne, madre e figlia senza fissa dimora, che si introducevano nei palazzi dopo essere riuscite a farsi aprire il portone d’ingresso e grazie ad una lastra in plastica tipo quella per le radiografie riuscivano ad aprire le porte d’ingresso e razziare l’appartamento.

In un appartamento a Cefalù hanno portato via anche merce in porcellana e un fiasco di olio. Le due donne sono state identificate grazie al sistema di videosorveglianza.