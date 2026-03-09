Al via i lavori per la risistemazione del lungomare di Mondello dopo i danni dovuti alle mareggiate delle scorse settimane. A partire da oggi, lunedì 9 marzo inizieranno i primi interventi operativi. In particolare, è prevista la rimozione della sabbia residua sul lungomare di Mondello, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e la piazza di Mondello. L’intervento comprenderà la rimozione della sabbia da marciapiedi e carreggiata, oltre alla pulizia delle caditoie, e sarà svolto dagli operatori di Rap e Coime. Rap provvederà inoltre alla rimozione di alcuni rifiuti ingombranti rimasti sulla spiaggia a seguito degli effetti del ciclone Harry.

La riunione operativa con le partecipate

Gli interventi sono stati definiti dopo una riunione operativa avvenuta su indicazione del sindaco Roberto Lagalla, e convocata dall’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Piero Alongi che ha messo insieme intorno ad un tavolo gli uffici del settore Ambiente, i tecnici di Rap, Reset, Amap, Coime e della Protezione civile comunale proprio per pianificare le attività da mettere in campo sul lungomare di Mondello anche alla luce della revoca, da parte della Regione, della concessione alla Italo Belga.

Le attività di manutenzione

Parallelamente alle attività straordinarie di rimozione di sabbia e detriti, Reset avvierà la manutenzione delle aree verdi a partire dalla rotonda di piazza Valdesi e lungo il litorale.

Per quanto riguarda la posidonia accumulata sul tratto cementato prospiciente la piazza di Mondello e nell’area del belvedere, trattandosi di materiale contaminato (classificato come rifiuti speciale), sarà rimossa in tempi rapidi.

La pulizia della spiaggia

Diversa la sorte della restante parte di posidonia e biomassa spiaggiata lungo la baia, invece, verrà gestita nel rispetto dell’ecosistema marino. Si tratta, infatti, di un elemento naturale non contaminato e che viene considerato di grande importanza ambientale. Per questo non verrà rimossa e gestita come rifiuto al contrario sarà gestita, entro e non oltre la stagione balneare, secondo le direttive e le migliori pratiche di gestione sostenibile, attraverso lo stoccaggio temporaneo e il successivo riposizionamento a fine stagione balneare o la re-immissione in ambiente marino.

È stata inoltre pianificata per le prossime settimane la quotidiana pulizia di tutta la spiaggia di Mondello con operatori della Reset, coadiuvati dalla Rap, in attesa che la Regione Siciliana affidi, attraverso le concessioni brevi, i lotti del litorale ai soggetti privati.

Il vertice di venerdì

«L’incontro – dichiara l’assessore Alongi – è servito a coordinare in maniera puntuale gli interventi delle diverse partecipate e degli uffici comunali per restituire pieno decoro e funzionalità al lungomare di Mondello, dopo la revoca della concessione del litorale alla società Italo-Belga, fino ad oggi gestore di questi servizi. Dopo gli effetti delle recenti mareggiate e del ciclone Harry e i primi interventi, che sono serviti a tamponare gli effetti immediati, era necessario programmare un’azione organica che parta dalla rimozione della sabbia e dei rifiuti, prosegua con la manutenzione del verde e con la pulizia dell’intero litorale, e che tenga conto anche della corretta gestione della Posidonia, nel rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema marino”.

Convenzioni di Protezione civile per i servizi che rendeva la Italo Belga

“Parallelamente – prosegue Alongi – stiamo già lavorando in vista della stagione estiva, predisponendo una serie di convenzioni con associazioni di Protezione civile che potranno garantire il servizio di salvataggio dei bagnanti attraverso l’impiego di moto d’acqua e unità cinofile. L’obiettivo è arrivare ai mesi estivi con un lungomare pienamente fruibile, sicuro e accogliente per cittadini e turisti”.