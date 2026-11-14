Il contributo del 118

L’Università incontra il mondo dell’emergenza-urgenza per offrire ai futuri infermieri un’esperienza formativa concreta, capace di integrare conoscenze teoriche, competenze pratiche e lavoro di squadra.

Si è svolto presso l’Aula Vignicella dell’ASP di Palermo il “Clinical Skills Lab: Trauma e assistenza in emergenza”, promosso dal Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani e l’ASP di Palermo.

La giornata ha coinvolto gli studenti in un percorso teorico-pratico dedicato alla gestione del paziente politraumatizzato, alla valutazione iniziale, alle tecniche di immobilizzazione, alla movimentazione in sicurezza e alle principali manovre di emergenza e rianimazione cardiopolmonare. Attraverso esercitazioni e simulazioni realistiche, i partecipanti hanno potuto confrontarsi con le dinamiche operative dell’emergenza sanitaria, approfondendo l’importanza della tempestività degli interventi e del lavoro in équipe.

La collaborazione tra Università e ASP Palermo

Un sentito ringraziamento è rivolto al Direttore Generale dell’ASP di Palermo, Prof. Alberto Firenze, per la sensibilità istituzionale e la disponibilità dimostrate nell’accogliere l’iniziativa, favorendo un’importante occasione di collaborazione tra Università e sistema sanitario.

«Investire nella formazione dei futuri professionisti della salute – dice il DG – significa investire direttamente nella qualità e nella sicurezza dell’assistenza che saremo in grado di garantire ai cittadini. La collaborazione tra Università e Aziende sanitarie rappresenta un valore strategico, perché permette agli studenti di avvicinarsi alla complessità della professione attraverso esperienze concrete, sviluppando non soltanto competenze tecniche, ma anche responsabilità, capacità decisionali e attitudine al lavoro di squadra. In un settore delicato come quello dell’emergenza-urgenza, la preparazione, la tempestività e la sinergia tra professionisti possono fare la differenza».

Un particolare ringraziamento va inoltre ai Dirigenti Infermieristici dell’ASP di Palermo, Dott. Antonino Amato e Dott. Pasquale Iozzo, per il sostegno e l’attenzione riservati all’iniziativa.

Il ruolo del tutorato nella formazione infermieristica

L’evento è stato organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica Coordinato dal Prof. Roberto Latina e dal Direttore Didattico Dott. Giuseppe D’Anna, insieme ai Tutor Didattici del terzo anno, Dott. Antonio Terranova e Dott. Giuseppe Bianco, coadiuvati da tutti gli altri tutor didattici e clinici del Corso di Studi.

«Il tutorato rappresenta un elemento fondamentale della formazione universitaria infermieristica», sottolinea il Dott. Giuseppe D’Anna «Il nostro compito è accompagnare gli studenti nel passaggio dalla teoria alla pratica, favorendo lo sviluppo del ragionamento clinico, dell’autonomia e della responsabilità professionale. Esperienze come questa consentono di apprendere attraverso il confronto diretto con professionisti esperti, contribuendo alla costruzione dell’identità professionale del futuro infermiere».

Il contributo del 118: l’esperienza sul campo al servizio degli studenti

Determinante è stato il contributo della Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani. Un particolare ringraziamento è rivolto al Direttore della CO 118 PA/TP, Dott. Fabio Genco, per aver reso possibile questa preziosa collaborazione tra il mondo universitario e i professionisti dell’emergenza territoriale.

La parte pratica è stata curata dal Dott. Gaetano Di Fresco, Coordinatore della CO 118 PA/TP, con il coinvolgimento degli istruttori e dei professionisti del servizio, che hanno condiviso con gli studenti competenze tecniche ed esperienze maturate quotidianamente sul campo.

«Per noi è sempre un piacere contribuire alla formazione dei futuri infermieri, condividendo conoscenze ed esperienze operative», evidenzia il Dott. Gaetano Di Fresco. «Crediamo fortemente nell’importanza di fornire una preparazione completa nell’ambito dell’emergenza-urgenza, perché ogni infermiere, indipendentemente dal contesto in cui lavorerà, deve essere in grado di riconoscere tempestivamente una situazione critica e contribuire alla sua gestione».

Formare oggi i professionisti di domani

Il Clinical Skills Lab ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto, dimostrando come la sinergia tra Università, Aziende sanitarie e professionisti dell’emergenza possa arricchire il percorso formativo degli studenti.

Un’esperienza che conferma il valore di una didattica sempre più vicina alla realtà assistenziale, nella consapevolezza che investire nella formazione significa costruire professionisti più preparati, consapevoli e capaci di garantire un’assistenza sicura e di qualità.

Perché è dall’incontro tra sapere universitario ed esperienza sul campo che nasce il futuro dell’assistenza infermieristica.