Aveva 42 anni

E’ scomparsa prematuramente all’età di 42 anni Daniela Angela Dilluvio. A darne notizia è la stessa famiglia. La comunità di Borgetto è in lutto per la scomparsa della quarantaduenne, i funerali di Daniela si svolgeranno stamani 4 dicembre alle ore 10.30 presso la parrocchia di Sant’Antonio da Padova. In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore, l’amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino.

Lutto cittadino a Borgetto

Il sindacato Roberto Davì, insieme all’amministrazione e ai consiglieri comunali, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Daniela: “Lutto cittadino. Un’altra giovane ci ha lasciati. ’ morta Daniela Angela Dilluvio, aveva 42 anni. funerali si terranno domani, 4 dicembre alle ore 10.30, nella Parrocchia di Sant’Antonio da Padova. In concomitanza con le esequie, l’Amministrazione comunale proclama il lutto cittadino, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia di Daniela, scomparsa prematuramente. Le più sentite condoglianze”.

Giuseppe D’Arrigo, altro lutto a Borgetto ad ottobre

Lo spirito allegro e la sua disponibilità sono due delle caratteristiche che in tanti ricordano di Giuseppe D’Arrigo. E’ andato via prematuramente un giovane di Borgetto, un male incurabile se l’è portato via lasciando la comunità incredula. Giuseppe lascia una moglie e due figli. Era descritto da molti come una persona dal “Cuore d’oro”, era riconosciuto per il suo sorriso contagioso e la sua attitudine positiva.

In questo momento di grande dolore, Borgetto si unisce nel ricordo di Giuseppe D’Arrigo, un giovane uomo che ha saputo lasciare un segno nei cuori di chi l’ha conosciuto. “Borgetto piange oggi la scomparsa di Giuseppe D’Arrigo.Un male incurabile l’ha portato via e la comunità locale è attonita per la perdita di un giovane dal cuore d’oro, sempre allegro e disponibile. Ci uniamo al lutto delle famiglie D’Arrigo e Turdo, vi siamo vicini in questo momento di grande dolore. Il sindaco Roberto Davì, l’Amministrazione e i consiglieri comunali” – ha scritto Roberto Davì, sindaco di Borgetto -.

Addio a Francesco Spina, scomparso a novembre

Un infarto fulminante ha stroncato a 49 anni Francesco Spina. Un altro lutto ha colpito la comunità di Borgetto, lo comunica lo stesso sindaco Roberto Davì unendosi al dolore di parenti e amici. Francesco, da anni residente a Borgetto, era molto conosciuto anche a Partinico, dove lavorava come dipendente nel negozio di ricambi per auto e moto “Raf” di via Principe Umberto. I funerali del quarantanovenne si terranno domani, 13 novembre, alle ore 15 presso la chiesa madre Santa Maria Maddalena di Borgetto, dove amici e parenti potranno rendere l’ultimo saluto.

La notizia della comparsa di Francesco Spina è stata data ieri sera attraverso una nota ufficiale che esprime profondo cordoglio dell’Amministrazione comunale: “Un altro lutto ha colpito questa sera la nostra comunità. E’ morto Francesco Spina, a stroncarlo un infarto fulminante, aveva 49 anni. Siamo affranti per l’improvvisa scomparsa di Francesco, un ragazzo perbene, padre e marito amorevole e premuroso. Ci uniamo al dolore della moglie Jenny, dei figli Alexandra e Nathan, dei parenti e degli amici. Vi siamo vicini.” – scrive Roberto Davì -.

