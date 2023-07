Aveva 42 anni

Se n’è andato all’improvviso, strappato ai suoi affetti, Serafino Dolce, 42 anni, molto noto nel quartiere Zisa di Palermo che oggi è in lutto.

Serafino, a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo mentre era al telefono, è morto ieri, giovedì 7 luglio, nella sua casa di via Eugenio L’Emiro.

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Alcuni di questi: “Ancora non ci credo”, “Sono notizie che lasciano senza parole, perché pensiamo sempre di avere tempo… Dispiace da morire”, “Amico mio riposa in pace, ti abbraccio con la mente, tutta la Zisa è lì con te”, “Una notizia che ha stravolto tutti: fai un buon viaggio. Serafino, riposa in pace”.

Serafino lascia la compagna e la figlia di appena tre anni.

I funerali dovrebbero svolgersi domani, alle 9.30, alla Chiesa di Santo Stefano alla Zisa.

Chi scrive era un suo amico d’infanzia. Abbiamo trascorso insieme i migliori anni, quelli quando si è piccoli, innocenti e invincibili, nel ‘parco giochi’ di via Eugenio L’Emiro, così come lo chiamavamo tutti. Dicevamo che eravamo cugini, anche se non era vero, solo per il piacere di rimarcare ancora di più quel legame. Non ci vedevamo da anni, proprio come succede spesso agli amici d’infanzia che poi prendono strade diverse. Però, i ricordi restano: indelebili, divertenti e formativi. Che fanno bene quando ti tornano in mente ma male, malissimo, quando accadono cose come queste, perché scuotono e fanno riflettere sulla fugacità di ogni vita e sull’importanza di dare valore a ogni attimo, soprattutto con le persone a cui vogliamo bene.

Un abbraccio a tutta la sua famiglia, a mamma Cettina, alle sorelle.