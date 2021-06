La manifestazione

Manifestazione a Casteldaccia a piazza Matrice, luogo dell’aggressione”

Presenti anche diversi deputati nazionali del Movimento 5 Stelle

“Noi non stiamo zitti. E ieri sera nella piazza di Casteldaccia lo abbiamo ribadito, unendo la nostra voce a quella di tanti cittadini onesti, associazioni antimafia, la comunità religiosa, le imprese”. Lo scrive il Movimento 5 Stelle sulla pagina Facebook all’indomani della manifestazione nel centro vicino a Palermo teatro, lo scorso 13 giugno, dell’aggressione al deputato Davide Aiello. che aveva denunciato episodi di voto di scambio nel Comune in occasione delle elezioni amministrative del 2018.

Il Movimento è sceso in piazza Matrice, luogo in cui si è verificato il fatto, per manifestare appoggio e solidarietà al parlamentare Cinque Stelle con diversi deputati nazionali.

I 5 Stelle si stringono attorno al loro deputato. “Proprio su quella piazza, pochi giorni fa – continua il messaggio sul social – il nostro Davide Aiello è stato aggredito fisicamente e verbalmente. La sua colpa? Quella di aver denunciato anche in Parlamento il voto di scambio in occasione delle amministrative del 2018 nel Comune palermitano. Davide ha scelto di non stare zitto. Di non voltarsi dall’altra parte. E noi siamo al suo fianco, non arretriamo di un millimetro e continuiamo a portare avanti le nostre battaglie contro le mafie, la corruzione, l’illegalità. Contro tutti quelli che ci dicono di stare zitti”.

“È stata la migliore risposta”

Lo stesso Davide Aiello ha commentato su Facebook: “Quella di questa sera è stata la migliore risposta che i cittadini casteldaccesi potessero dare. Una manifestazione spontanea, genuina e molto partecipata. Ancora una volta mi avete dimostrato il vostro affetto che io ricambierò impegnandomi sempre di più per il bene del nostro territorio.

Grazie Casteldaccia!”.

Presente anche Orlando

Anche il sindaco di Palermo, nonché presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, era presente: “Occasione per esprimere apprezzamento alla comunità di Casteldaccia e solidarietà a Davide Aiello, vittima di un gesto incivile che va condannato e che non deve offuscare le numerose esperienze di cultura, civiltà, legalità della comunità”.