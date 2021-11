Madre e figlia erano entrati in chiesa per raccogliersi in preghiera prima dell’inizio delle lezioni. Ieri mentre stavano pregando qualcuno ha portato via lo zaino della bimba.

Il prete della chiesa di Sant’Antonino in corso Tukory a Palermo ha immediatamente chiamato la polizia. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza all’interno della parrocchia gli agenti hanno potuto vedere due uomini che si sono avvicinati alla panca e hanno portato via lo zaino della piccola studentessa.

Alle ricerche dei due uomini hanno preso parte anche gli agenti della polfer che hanno battuto la zona della stazione centrale. Alle due del pomeriggio i due uomini con a tracolla lo zaino sono stati bloccati nei pressi della fermata dell’autobus. Per due stranieri di 24 e 35 anni è scattata la denuncia.

Il 35 enne senza documenti era fuggito da una casa lavoro campana dove si trovava sottoposto alla misura detentiva. I poliziotti sono riusciti a trovare anche i libri e i quaderni abbandonati dopo il furto. Zaino e tutto il materiale scolastico è stato restituito alla mamma e al parroco della Chiesa di Sant’Antonino.