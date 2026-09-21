Dramma a Partinico in via Lorenzo Perosi. Pare che a causa di esalazioni sono morti madre e figlio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i carabinieri che indagano. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nel garage di via Lorenzo Perosi sono morti Rosalia La Manna di 37 anni e il figlio Vincenzo Troia di 21 anni. La madre è titolare di un’azienda agricola a Partinico e produceva olio.

La morte sarebbe stata provocata da esalazioni che provenivano da alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell’uva. Le cisterne si trovavano in un garage sotto l’abitazione.

Il primo a scendere nel locale è stato il figlio che è morto. Una volta visto a terra il ragazzo che non rispondeva è scesa anche la madre morta anche lei. Sono intervenuti i vigili de fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area diventata irrespirabile. Qualche tempo fa sempre a Partinico per le stesse cause erano morti due fratelli.

Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco nel garage non c’era ossigeno. Le squadre di soccorso del nucleo Nbcr sono entrati nel locale con le bombole per non rischiare di rimanere intossicati. Dentro quelle cisterne la famiglia di contadini conservano gli attrezzi agricoli. Il figlio di 21 anni sarebbe sceso per prendere le reti per la raccolta delle olive. Non vedendolo risalire la madre di 37 anni è scesa anche lei. Sono morti tutte e due intossicati. Attorno all’abitazione della famiglia che ha un’impresa agricola si sono radunate tantissime persone. Le indagini sono condotte dai carabinieri.