Il convegno

Informare i professionisti del settore sull’importanza del supporto psicologico per i pazienti oncologici. E’ ciò di cui si discuterà sabato 21 settembre, alle ore 8.30, presso la sala multimediale della direzione dell’Arnas di Palermo dal titolo: “Psiconcologia come strumento per accompagnare il malato oncologico e il caregiver sino a fine percorso”. L’evento, organizzato dal volontario del Tdm dell’ospedale civico di Palermo, Vincenzo Scuderi, si propone di affrontare le tematiche legate al supporto psicologico per i pazienti oncologici e i loro caregivers.

L’evento, che si svolgerà con la collaborazione dell’U.O.C. di chirurgia oncologica, con il dottore Pierenrico Marchesa come responsabile del progetto, e dell’unità operativa semplice dipartimentale di psicologia clinica, guidata dalla dottoressa Angela Di Pasquale, mira a sensibilizzare e informare i professionisti del settore sulla necessità di un supporto psicologico adeguato per i pazienti oncologici.

I partecipanti

Il convegno vedrà la partecipazione di chirurghi, alcuni di fama internazionale, psicologi e rappresentanti dell’autorità dell’Arnas. Saranno presenti anche i presidenti degli ordini medici e chirurghi, pronti a condividere le proprie esperienze e conoscenze.

“Ho invitato a partecipare anche una nostra psicologa responsabile del consultorio familiare del distretto di Licata” – ha dichiarato Scuderi – ribadendo l’importanza di un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori del sistema sanitario.

L’invito è inoltre esteso a tutti i sanitari della regione Sicilia, nonché agli ex pazienti oncologici e ai loro familiari, per creare un momento di condivisione e confronto su tematiche cruciali per il benessere psicofisico di chi affronta la malattia.

