nasce il comitato cosman

Nasce il comitato Co.S.Ma.N (Comitato siciliano malattie rare neurologiche e neurochirurgiche), ma il mondo della sanità diserta la manifestazione organizzata a Palazzo Reale, questa mattina.

Un gruppo di pazienti e genitori di piccoli affetti da malattie neurologiche, arrabbiati per l’apparente insensibilità della società civile e del mondo medico nei confronti di un problema che dovrebbe coinvolgere e fare insorgere tutti, cioè l’assenza di un reparto di neurochirurgia infantile in Sicilia, ha fatto sentire la sua voce davanti alla sede dell’Assemblea regionale.

Un’assenza grave ed ingiustificabile in una regione abitata da cinque milioni di persone, che impegna il 40 per cento del suo bilancio in spesa sanitaria; un vulnus vergognoso che costringe centinaia di famiglie siciliane, molte delle quali colpite anche da malattie oncologiche infantili, a viaggi della speranza verso le regioni del Nord.

“Oggi – ha detto Cira Maniscalco – mamma di una piccola paziente è una giornata triste, ma noi non perdiamo la speranza perché abbiamo l’attenzione dei media che hanno compreso lo scandalo di una regione come la Sicilia, priva di un reparto di neurochirurgia infantile, di un team che prenda in carico un bambino affetto da una patologia rara e non rara. C’è molta rabbia, invece, per l’insensibilità delle istituzioni e del mondo medico, ma continueremo la nostra battaglia anche sui media nazionali”.

Storie di ordinaria disperazione quelle che raccontate in piazza del Parlamento: famiglie sull’orlo della rovina economica a causa delle spese sostenute per i viaggi e il soggiorno; esami diagnostici impossibili da effettuare nel pubblico, se non dopo interminabili tempi di attesa.

Insomma, tutto il repertorio delle tragedie che si abbatte non solo sui pazienti, ma anche sulle famiglie colpite da una malattia grave e, ancor peggio, se rara.

In piazza, fra i manifestanti, anche l’onorevole Vincenzo Figuccia che ha lanciato un appello al governo regionale affinché si adoperi per sanare questa intollerabile mancanza della sanità siciliana.

Una rappresentanza è stata ricevuta dalla presidente della Commissione Sanità dell’Ars, Margherita Rocca Ruvolo che ha annunciato un incontro con il direttore generale del Policlinico Carlo Picco, e a breve un’audizione del comitato e l’istituzione di un tavolo tecnico.