A perdere la vita un uomo di 66 anni

Potrebbe essere stato un boccone andato di traverso ad avere stroncato la vita a Giuseppe “Peppe” Buscio, 66 anni, di Partinico. E’ morto ieri in via Libertà a Palermo dove era stato trovato in stato confusionale da alcuni commercianti della zona e dalla polizia municipale. L’uomo, secondo una ricostruzione dei fatti, era stato fatto sedere e tranquillizzare dagli agenti, collaborati dagli esercenti della zona per dare assistenza al 66enne. Pare che avesse con sé una pizzetta ma dopo qualche morso si sarebbe sentito male. Non è stato chiarito però se il malore sia stato causato da un improvviso arresto cardiaco oppure sia rimasto soffocato da un boccone andato di traverso. La Procura non ha disposto alcuna autopsia, anche perché si tratta nell’uno o nell’altro caso di una tragica fatalità. Il corpo restituito ai familiari.

Avrebbe compiuto 67 anni fra qualche giorno

Buscio avrebbe compiuto 67 anni fra qualche giorno, esattamente il prossimo 14 gennaio. A Partinico era molto conosciuto e ben voluto. Da qualche anno era ricoverato in una struttura assistenziale nella vicina Borgetto. Sino a qualche tempo fa era solito vederlo lungo le vie principali di Partinico, e non solo, dove faceva lunghissime passeggiate solitarie. Sempre ben voluto da tutti, che affettuosamente lo chiamavano con il diminutivo di “Peppe”.

L’allarme dei familiari

Spesso Buscio si allontanava anche da Partinico, utilizzando i mezzi pubblici. E così ha fatto anche ieri, recandosi a Palermo senza avvisare nessuno con l’autobus. Non vedendolo tornare i familiari e gli stessi responsabili della struttura si sono allarmati. Il 66enne è stato trovato in stato confusionale dagli agenti della polizia municipale in via Libertà. E’ stato tranquillizzato e accudito da commercianti della zona e dagli stessi agenti. Ma il destino con lui è stato beffardo. Mentre era intento a mangiarsi una pizzetta, che stava mangiando voracemente, è stato colto dal malore. I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di Maria Santissima del Rosario a Partinico.

