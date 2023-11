Episodio avvenuto intorno alle 11

Incidente questa mattina in via Libertà, a Palermo. Un uomo di mezza età è caduto con il proprio monopattino all’altezza dell’incrocio con via Siracusa e via Archimede.

Uomo portato via in ambulanza

L’episodio è avvenuto intorno alle 11 sulla corsia centrale della carreggiata. Sul posto è arrivato prontamente il personale di soccorso del 118, che ha prestato le prime cure alla persona rimasta a terra. Dopo l’applicazione di un collare protettivo, l’uomo è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale. Le sue condizioni non sembrano gravi. Da capire le cause della caduta, sulla quale la polizia municipale sta già eseguendo i primi rilievi.

Dieci giorni fa incidente simile in via Roma

Un episodio che segue a quello avvenuto dieci giorni fa in Roma, all’altezza dell’incrocio con via Guardione. Anche in quel caso, un uomo sulla quarantina è rimasto coinvolto in una caduta con il suo mezzo a due ruote. Nell’impatto, la persona coinvolta riportò diverse ferite alla testa, accasciandosi inizialmente al suolo. Sul posto giunsero i soccorsi, allertati proprio dai commercianti presenti in zona che, in quell’occasione, prestarono i primi soccorso. Da quanto riferito dagli operatori economici, si verificò un impatto con un grossa buca sulla sede stradale, posta proprio nei pressi del luogo dove è avvenuto lo schianto.