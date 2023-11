Incidente in via Roma, uomo cade con il monopattino, ferito alla testa

10/11/2023

Paura in via Roma, a Palermo. Un uomo di mezza età, a bordo di un monopattino, è caduto sull’asfalto all’altezza dell’incrocio con via Francesco Guardione. L’incidente si è verificato intorno alle 17. Il traffico in zona è rimasto rallentato per diverse decine di minuti. Da chiarire ancora le cause dell’accaduto. Alcuni commercianti della zona che hanno prestato i primi soccorsi riferiscono di un impatto avvenuto con un grossa buca sulla sede stradale, posta proprio nei pressi del luogo dove è avvenuto lo schianto. Al momento, non si hanno notizie di altri mezzi o persone coinvolte nell’incidente.

L’uomo è rimasto ferito alla testa

Nell’impatto, la persona coinvolta ha iportato diverse ferite alla testa, accasciandosi inizialmente al suolo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, allertati proprio dai passanti presenti in zona. All’uomo, ancora visibilmente scosso, è stata applicata una fasciatura alla testa, per poi essere trasportato presso il pronto soccorso più vicino. In zona è ancora presente una volonte della polizia municipale. I vigili urbani stanno procedendo ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

