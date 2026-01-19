Sono stati 70 gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo oggi a causa del forte vento che si è abbattuto soprattutto in provincia. Alte le mareggiate a Ustica tanto che le onde hanno superato la banchina del porto.

Tutte le barche sono state portate a riva e messe in sicurezza. Decine di alberi caduti nella zona di Corleone, Partinico, Termini Imerese, Montemaggiore, Cerda e San Cipirello, lungo la statale Palermo Sciacca e nell’autostrada Palermo Mazara del Vallo.

Diversi pali dell’illuminazione sono caduti a Giuliana. Diversi gli interventi anche nel capoluogo soprattutto nella zona di Bonagia dove sono caduti alcuni alberi, pali e insegne della pubblicità.