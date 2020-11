Interventi dei vigili del fuoco

Crolla un albero in corso Tukory a Palermo questa sera e il Comune ha chiuso la strada con un filo rosso e bianco.

Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, pompieri che sono impegnati nella zona di viale Regione Siciliana, Mondello per gli allagamenti e per diverse richieste di intervento per rischio di crollo intonaco.

Il filo rosso e bianco con il quale è stata chiusa la strada non è ben visibile dagli automobilisti. Molti arrivano a velocità e vedono all’ultimo momento lo sbarramento che non è segnalato con le luci.

Qualcuno frena di colpo e in pochi minuti più di un’automobilista ha rischiato di tamponare la vettura davanti. Al momento le pattuglie dei vigili urbani di turno si trovano a gestire altre emergenze e la chiusura di corso Tukory è affidata ad un solo filo bianco e rosso che non si vede.