Una ricognizione di tutti i lavori affidati in regime di emergenza per evitare che proprio nelle procedure d’emergenza si infiltrino imprese non in regola con i requisiti richiesti dalla legge e dai protocolli9 di legalità. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario delegato per la gestione dell’emergenza conseguente agli eventi meteorologici delle scorse settimane, ha inviato una lettera a tutti i sindaci dei Comuni colpiti che hanno avviato lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni subiti con una precisa richiesta di effettuare verifiche anche postume

La nota del coordinamento delle attività emergenziali

La comunicazione, firmata anche dal responsabile del coordinamento delle attività emergenziali, Duilio Alongi, è indirizzata inoltre agli uffici del Genio civile competenti per territorio e ricorda un obbligo preciso previsto dalla normativa vigente: le imprese che hanno ottenuto lavori in regime di somma urgenza devono essere sottoposte a verifica dei requisiti, anche se l’affidamento è già avvenuto.

Verifica dei requisiti delle aziende che stanno svolgendo i lavori

Lo prevede espressamente l’art. 140, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che consente di agire in emergenza senza attendere i controlli preventivi, ma impone di effettuarli subito dopo.

Le conseguenze di eventuali irregolarità sono chiare: nessun pagamento potrà essere autorizzato prima che le verifiche abbiano avuto esito positivo. Inoltre, nel caso in cui un’impresa risultasse priva dei requisiti di legge, sempre secondo la normativa vigente, la stazione appaltante è tenuta a recedere dal contratto.

Atti da trasmettere al genio Civile pena lo stop ai pagamenti

Per questo, il presidente Schifani chiede a tutti i Comuni interessati di trasmettere agli uffici del Genio civile una relazione dettagliata sugli affidamenti effettuati, con l’indicazione di tutti gli operatori economici coinvolti e delle verifiche avviate. L’obiettivo è garantire che la risposta all’emergenza sia stata non solo rapida, ma anche pienamente conforme alle regole.