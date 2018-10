Oggi allerta Arancione e Gialla su Palermo e in altre zone della Sicilia

La perturbazione che oggi renderà difficile la vita nella Sicilia ha iniziato ad avere i primi effetti. Forte pioggia già tra Bagheria e Ficarazzi e strade allagate.

In corso Butera la strada si è trasformata sin dalla mattina in un fiume con gravi disagi per i pedoni e automobilisti. Ma quella di oggi è una giornata dove la pioggia è attesa molto forte soprattutto di pomeriggio anche nel capoluogo siciliano.

La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo Gialla e Arancione per domani sia per il rischio idrico sia per il rischio idro-geologico.

Con riferimento alle precipitazioni, il Bollettino prevede “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.