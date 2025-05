Le condizioni nel pomeriggio dovrebbero peggiorare

Un albero caduto su una macchina in corso Calatafimi a Palermo, allagamenti in diverse zone della periferia e del centro. La pioggia intensa prevista da un bollettino con allerta arancione della protezione civile da questa mattina si è abbattuta su tutta la Sicilia.

Nel capoluogo un albero è caduto nei pressi del supermercato Lidl in corso Calatafimi provocando danni a una vettura. Diversi gli automobilisti che sono rimasti impantanati in alcune zone come a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa.

Disagi anche in centro per gli automobilisti anche in centro nella zona della Noce e al Papireto dove la pioggia è stata intensa.