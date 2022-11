La segnalazione del consigliere Francesco Schembri

Si moltiplicano le segnalazioni di danni causati dal maltempo abbattutosi nelle ultime ore su Palermo. Rientra in questa fattispecie quanto accaduto in via Simone Cuccia, traversa di via Libertà. Secondo quanto segnalato dal consigliere dell’ottava circoscrizione Francesco Schembri, si sono distaccate alcune fronde dagli alberi presenti in zona. L’episodio è avvenuto qualche ora fà. I rami hanno colpito alcune auto parcheggiate sul posto.

Schembri: “Bisogna potenziare personale e strutture su potature”

A spiegare la situazione è proprio Francesco Schembri, giunto sul posto allertato dai cittadini della zona. “Questa è una via su cui sollecitiamo un intervento da almeno quattro anni. Richieste sulle quali non abbiamo ricevuto risposta – sottolinea Francesco Schembri – La potatura può essere fatta soltanto in determinati periodi in cui non c’è fioritura, in particolare in inverno. Dovrebbe essere fatta quindi ora visto che non è stata fatta negli scorsi anni. Le mancate operazioni di manutenzione provocano non solo la caduta di rami o degli stessi alberi nelle giornate di vento, ma causano inoltre presenza di ratti all’interno delle abitazioni, visto che alcune fronde arrivano nei balconi. Infine, nei periodi estivi, la fioritura si deposito sul manto stradale e sul marciapiede, ponendo il rischio di scivolate”.

Problema complessivo che riguarda, in generale, i problemi di personale del Comune di Palermo. Difficoltà che riguardano logicamente anche il settore di Ville e Giardini. “E’ una situazione che va trattata in maniera urgente – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia -. Voglio capire cosa vuole fare l’Amministrazione per ottemperare al tema delle potature. Non si può andare avanti con uno o due cestelli per una città da 680.000 abitanti. Via Simone Cuccia è una situazione che segnaliamo da anni e alla quale il Comune non ha dato risposta, così come in altre situazioni presenti sul capoluogo siciliano”.