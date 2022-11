Lo riferisce il presidente della II Circoscrione Giuseppe Federico

E’ arrivato l’autunno su Palermo e il maltempo ad esso correlato sta continuando a causare danni. Nell’elenco rientra sicuramente anche la postazione decentrata di via San Ciro, nel quartiere Brancaccio. Secondo quanto riferito dal presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico infatti, nel plesso “si sono verificate diverse infiltrazioni d’acqua ed alcuni distacchi dai tetti”. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno però interdetto diverse parti della struttura.

Fuori uso buona parte dei servizi alla cittadinanza

Sono andate ko di conseguenza quattro stanze nelle quali si svolgevano importanti servizi. Fra questi lo sportello anagrafico, l’ufficio matrimoni, lo sportello polifunzionale e parte dell’aula consiliare della II Circoscrizione. Una situazione che, secondo quanto dichiara Giuseppe Federico, va avanti da diverso tempo.

“I problemi si protraggono da più di sette anni – riferisce il presidente della II Circoscrizione -. Naturalmente, tutto questo sta creando un disagio all’utenza, che ha visto saltare gli appuntamenti. Il centro di via San Ciro offriva un servizio ad una grossa fetta di città. L’Amministrazione deve muoversi al fine di risolvere questo problema”.

Si lavora quindi a trovare una soluzione d’emergenza, almeno per garantire i servizi essenziali alla cittadinanza. “Stiamo cercando di spostare parte degli uffici rimasti interdetti in altri locali – sottolinea Federico -. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di riaprire i locali di via Spoto in maniera parziale. Ciò perchè ci sono procedure un po’ più complesse, come l’autorizzazione, da parte del Ministero, per il rilascio delle carte d’identità”.