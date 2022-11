Parchi, ville e giardini chiudono per allerta meteo a Palermo, chiuso anche il cimitero

22/11/2022

Il maltempo che sta flagellando Palermo ha spinto l’amministrazione comunale alla chiusura per allerta meteo di alcuni luoghi frequentati dai cittadini. I provvedimenti riguardano alcuni tra parchi, ville e giardini e persino un cimitero

La nota ufficiale

Con una nota ufficiale il Comune di Palermo ha comunicato la chiusura ai visitatori del cimitero di Santa Maria dei Rotoli e della biblioteca multimediale di Villa Trabia. In quest’ultimo caso ad essere stato chiuso al pubblico anche il parco. Sicuramente la chiusura sarà in vigore per l’intera giornata ma potrebbe anche prolungarsi: “Sino al cessare delle condizioni meteo avverse” evidenziano dal Comune.

Salta lo scalo a Palermo della Costa Crociere

A causa sempre del maltempo il traghetto della Tirrenia Napoli-Palermo questa sera non salperà dal porto di Palermo. Anche quello previsto domani da Napoli salterà la corsa. Il mare molto mosso ha provocato anche la cancellazione dello scalo della Costa Crociere Firenze che questa mattina sarebbe dovuta attraccare a Palermo. Il comandante partendo da Cagliari si è diretto a Civitavecchia. La comunicazione è arrivata ai passeggeri della nave da crociera. Per quanti dovevano scendere a Palermo sarà previsto il ritorno nel capoluogo siciliano in aereo.

Cade un palo a Palermo e danneggi auto

Forte vento e pioggia hanno caratterizzato la scorsa notte a Palermo ed anche la mattinata. Un palo della luce è caduto nel quartiere Noce. Un’auto Toyota Yaris è stata danneggiata. Alberi caduti anche in via Uditore e nella zona di Monreale e San Martino delle Scale che hanno bloccato le strade che portano a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la strada.

Voli dirottati dall’aeroporto di Palermo

A causa del maltempo e della burrasca che si è abbattuta in mattinata quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, il Bergamo Rynair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due quelli di EasyJet e Ryanair da Fiumicino stanno tornando in aereo da Catania a Palermo.