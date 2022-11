Per domani, 16 novembre

Cambiano le condizioni meteo e peggiorano in tutta l’isola in particolar modo nella parte occidentale. Per domani, mercoledì 16 novembre, è prevista, infatti, un’allerta gialla a Palermo, Trapani ed Agrigento. Lo indica la protezione civile regionale nell’avviso odierno sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico 22319.

Tale avviso è valido dalle 16 di oggi fino alle 24 del 16 novembre. Possibili disagi, dunque, nelle tre province interessate, oltre alle altre province dove è prevista pioggia.

Allerta gialla, attese piogge e temporali

Per oggi non sono previsti nessun fenomeno significativo, Isole Eolie: cielo poco nuvoloso, velature nel corso della giornata.

Per domani, invece, le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su quelli centrali e nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Inoltre: “Isole Eolie: cielo inizialmente poco nuvoloso, con tendenza all’aumento della nuvolosità; possibili precipitazioni, anche temporalesche, in serata”. Attese piogge nella maggior parte dei settori.

Mari e venti

Per domani, è previsto un peggioramento anche delle condizioni di mari e venti. Mari: molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia. Venti: forti a prevalente componente meridionale.

Piogge in arrivo al Centro ed al Sud

Il veloce transito di una perturbazione sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà, dal tardo pomeriggio di oggi, una fase di maltempo su gran parte delle regioni centrali, in successiva estensione al versante tirrenico meridionale.

Lo indica un avviso di averse condizioni meteo emesso dalla protezione civile. L’allerta prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Campania e dalla mattinata di domani a Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale.

Ci saranno rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su settori di Toscana, Lazio, Umbria, parte di Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria e Sardegna oltre che, come già sottolineato, in Sicilia.