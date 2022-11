Per mercoledì 16 novembre, nuvole e possibili piogge

Nuova giornata in Sicilia con clima mite con nubi sparse o velature alternate ad ampi spazi soleggiati. Venti deboli. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Massime ancora primaverili

Le temperature massime continuano a rimanere primaverili. Ben al di sopra della media del periodo. Temperature massime comprese tra i 16 ed i 23 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento; 20 a Caltanissetta; 22 a Catania, 16 ad Enna; 20 a Messina, 23 a Palermo, 19 a Ragusa; 22 a Siracusa; 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Arriva una forte perturbazione che interesserà con piogge più diffuse al Nordovest, nubi irregolari solo su Triveneto e in Romagna.

Centro: Dal pomeriggio tempo in peggioramento sulla Toscana settentrionale con qualche pioggia, in serata anche su Umbria, Marche e Lazio.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

Una circolazione depressionaria proveniente dalla Francia si sposterà verso il Sud-Est determinando un graduale peggioramento del tempo apportando nuvolosità in aumento e rovesci o temporali, più diffusi e intensi sulla Campania, Cilento ed entro sera anche sul trapanese. Altrove tempo variabile con annuvolamenti alternate ad ampi spazi soleggiati, ma generalmente asciutto. Venti in rinforzo dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Piogge, al mattino, sul Nordest e in Lombardia, sul resto delle regioni torna il bel tempo con cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro: Un fronte perturbato colpisce con violenza Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Attese piogge abbondanti e anche temporali.

Resto del Sud: Tempo molto instabile in Campania con precipitazioni diffuse, anche temporalesche in trasferimento dal pomeriggio alla Calabria tirrenica.

Giovedì 17 novembre

Nord: Giovedì, giornata di tregua dalle piogge per cui al mattino avremo nebbie in pianura e il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Centro: Il tempo risulterà a tratti instabile, con possibili piogge soltanto sull’alta Toscana, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Sud: In questa giornata le precipitazioni sono attese soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, nubi sparse altrove.