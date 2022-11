Scendono progressivamente le temperature e peggiora il tempo su tutto il Sud del paese. Nella giornata di lunedì progressivo annuvolamento sulla Sicilia e piogge che arriveranno nella zona Sud occidentale dell’Isola. Non si tratterà di precipitazioni di forte intensità e durata. Nella giornata di martedì pausa per le piogge anche se resterà la nuvolosità e il tempo instabile con possibilità di precipitazioni locali ma anche con sprazzi di sole a tratti. sarà solo una pausa nel percorso di peggioramento climatico perché mercoledì tornano le piogge consistenti a cominciare dal pomeriggio sulla campania e, via via, in spostamento verso calabria e Sicilia.

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica nel dettaglio, quel che accadrà sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE

Nord: Un vortice abbandona le regioni portando ancora piogge su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nordovest. Nubi sparse altrove.

Centro: Veloce fase di maltempo sul Lazio, poi piogge sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana e Sardegna, nubi sparse in Umbria

Sud: Il tempo peggiorerà con rovesci in Campania, poi sul Gargano e quindi sulla Sicilia sudoccidentale. Nubi irregolari altrove.

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE

Nord: Arriva una forte perturbazione che interesserà con piogge più diffuse il Nordovest, nubi irregolari solo su Triveneto e in Romagna

Centro: Dal pomeriggio tempo in graduale peggioramento sulla Toscana settentrionale con qualche pioggia, cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE

Nord: Piogge, al mattino, su Nordest e in Lombardia, sul resto delle regioni torna il bel tempo con cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro: Un fronte perturbato colpisce con violenza Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Attese piogge abbondanti e anche temporali.

Sud: Da cielo parzialmente nuvoloso a peggioramento del tempo sulla Campania con rovesci e temporali in arrivo dal pomeriggio inoltrato.