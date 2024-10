Forti temporali, raffiche di vento e criticità idrauliche

Una perturbazione proveniente da sud porterà maltempo su diverse regioni italiane. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con effetti che si manifesteranno già dalla tarda serata di oggi, 22 ottobre, sulla Sardegna, per poi estendersi a altre regioni centrali e settentrionali.

Temporali e forti raffiche di vento

Precipitazioni intense e frequente attività elettrica caratterizzeranno la fase di maltempo che, a partire dalla notte, colpirà prima la Sardegna e successivamente regioni come la Toscana, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e il Lazio. Le piogge, accompagnate da forti raffiche di vento, potrebbero causare criticità idrauliche.

Allerta rossa e arancione

Per la giornata del 23 ottobre è stata diramata un’allerta rossa lungo il fiume Po, in Veneto, a causa del rischio idraulico. Sono stati inoltre valutati livelli di allerta arancione in alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna, dove il rischio di inondazioni e frane è elevato.

Allerta gialla

La perturbazione interesserà anche altre regioni con fenomeni meno intensi, ma comunque significativi. È stata emessa un’allerta gialla per alcune zone di Umbria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna.

Il bollettino della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha pubblicato un bollettino di criticità che evidenzia il rischio di frane e allagamenti. Gli aggiornamenti in tempo reale e il bollettino sono consultabili sul sito ufficiale della Protezione Civile.