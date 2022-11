Per domenica 13 novembre, continua l’instabilità

Un vortice in quota dai Balcani determina un aumento della instabilità in Sicilia dove per la giornata di sabato 12 novembre, specie dal pomeriggio o dalla sera, potranno aversi dei rovesci anche temporaleschi, in particolar modo sulle coste ioniche, a tratti forti. Temperature in calo. Venti fino a moderati tra Est-Nordest e Sudest. Mari fino a mossi o localmente molto mossi.

Temperature in lieve calo

Scendono le temperature, sia minime che massime anche se lievemente. Valori massimi compresi tra i 16 ed i 22 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento; 19 a Caltanissetta; 21 a Catania; 16 ad Enna; 20 a Messina; 22 a Palermo, 19 a Ragusa; 21 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo si presenterà in gran parte molto nuvoloso o coperto, anche con locali nebbie mattutine sulla pianura occidentale. Calo termico.

Centro: Venti Nordorientali fanno peggiorare il tempo un po’ su tutte le regioni, infatti il cielo si presenterà spesso coperto o molto nuvoloso.

Resto del Sud: Tempo in peggioramento con precipitazioni, dalla sera, via via più intense su Puglia e Basilicata, localmente in Calabria.

Per domenica 13 novembre, continua l’instabilità

Il minimo giunto in precedenza risale la Penisola e rinnova tempo a tratti instabile su Campania, Calabria e Sicilia con rovesci e temporali, localmente anche intensi sull’area ionica Temperature in calo nelle minime, massime in ripresa.

Nord: Un vortice raggiunge le nostre regioni e dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, entro sera giungeranno delle piogge sparse.

Centro: Tempo ancora piuttosto instabile sui versanti adriatici e sulla Sardegna orientale, nubi irregolari sul resto delle regioni.

Resto del Sud: Tempo più instabile e localmente temporalesco in Puglia e al mattino su Basilicata e cosentino. Sul resto delle regioni nubi irregolari.

Lunedì 14 novembre

Nord: Un vortice abbandona le regioni portando ancora piogge su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nordovest. Nubi sparse altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi sul basso Lazio, anche con piovaschi.

Sud: Il tempo sarà diffusamente piovoso in Campania e un po’ meno sulla Puglia meridionale, altrove avremo un cielo parzialmente nuvoloso.