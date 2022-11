Per sabato 12 novembre ancora instabilità

L’avvicinarsi di una bassa pressione dai Balcani determina un aumento della variabilità sulla Sicilia orientale dove si avranno prime precipitazioni tra messinese e catanese per la giornata di venerdì 11 novembre.

Temperature in lieve calo, venti in rotazione e rinforzo da Grecale.

Scendono le temperature

Calano le temperature in Sicilia. Non di molto comunque con valori massimi tra i 15 ed i 21 gradi. Ancora oltre le medie del periodo.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 20 a Catania, 15 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 19 a Ragusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Iniziano a soffiare venti nordorientali. Al mattino ci saranno alcune nebbie in pianura, ma il cielo sarà poco nuvoloso dappertutto.

Centro: Iniziano a soffiare venti di Grecale per cui la giornata trascorrerà con tante nuvole solo sui versanti adriatici, meno nubi altrove.

Resto del Sud: I venti dai quadranti nordorientali faranno aumentare la nuvolosità su tutte le regioni dove però non sono attese precipitazioni.

Per sabato 12 novembre ancora instabilità

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi e possibili piogge sia nella zone orientale dell’isola ma anche nel Palermitano.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: Il cielo si presenterà in gran parte molto nuvoloso o coperto, anche con locali nebbie mattutine sulla pianura occidentale. Calo termico.

Centro: Venti Nordorientali fanno peggiorare il tempo un po’ su tutte le regioni, infatti il cielo si presenterà spesso coperto o molto nuvoloso.

Resto del Sud: Tempo in peggioramento con precipitazioni, dal pomeriggio, via via più intense su Puglia, Basilicata e localmente in Calabria.

Domenica 13 novembre

Nord: Un vortice raggiunge le nostre regioni e dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, entro sera giungeranno delle piogge sparse.

Centro: Tempo ancora piuttosto instabile sui versanti adriatici e sulla Sardegna orientale, nubi irregolari sul resto delle regioni.

Sud: Tempo più instabile e localmente temporalesco sulle coste ioniche mentre piogge deboli interesseranno la Sicilia. Nubi irregolari altrove.