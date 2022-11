Per venerdì 11 novembre aumenta la variabilità

Ancora contesto anticiclonico al sud e Sicilia per la giornata di giovedì 9 novembre con tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, dal pomeriggio noteremo un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, legato al peggioramento del tempo che interesserà il Nord Italia.

Temperature massime stabili. Ventilazione tra debole e moderata. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo.

Temperature ancora primaverili

Valori massimi ancora primaverili in Sicilia. Temperature comprese tra i 17 ed i 24 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 23 a Catania, 17 ad Enna, 21 a Messina, 22 a Palermo, 20 a Ragusa, 22 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ultime piogge su Nordest e Liguria, altrove il cielo si presenterà sereno in Piemonte e poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione porterà piogge su Toscana, Umbria, Marche e localmente alto Lazio. Altrove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso.

Resto del Sud: La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo parzialmente nuvoloso su tutti i settori.

Per venerdì 11 novembre, aumenta la variabilità

L’avvicinarsi di una bassa pressione dai Balcani determina un aumento della variabilità su Calabria e soprattutto sulla Sicilia orientale dove si avranno prime precipitazioni tra messinese e catanese. Sulla Campania più soleggiato ed asciutto con nubi in aumento sulla dorsale. Temperature in lieve calo, venti in rotazione e rinforzo da Grecale.

Nord: Iniziano a soffiare venti nordorientali per cui il cielo sarà più nuvoloso al Nordest e sulla Lombardia orientale, meno nubi altrove.

Centro: Iniziano a soffiare venti di Grecale per cui la giornata trascorrerà con tante nuvole solo sui versanti adriatici, meno nubi altrove.

Resto del Sud: I venti dai quadranti nordorientali faranno aumentare la nuvolosità su tutte le regioni dove però non sono attese precipitazioni.

Sabato 12 novembre

Nord: Irruzione di Bora e Grecale per cui dopo una mattinata con molte nubi, il tempo peggiorerà su Emilia Romagna e poi altrove.

Centro: Venti Nordorientali fanno peggiorare il tempo sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna meridionale con temporali. Instabile pure altrove.

Sud: In questa giornata il tempo peggiorerà subito su Calabria e Sicilia con l’arrivo di piogge e anche temporali. Nubi irregolari altrove.