La presenza dell’anticiclone continua a garantire tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia per la giornata di mercoledì 9 novembre.

Da segnalare la possibilità di formazione di locali foschie all’alba su valli interne del beneventano. Temperature massime in rialzo, stabili le minime. Ventilazione tra debole e moderata. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Temperature ancora sopra la media

Queste le temperature che tendono a risalire per quanto riguarda i valori massimi che oscilleranno tra i 16 ed i 23 gradi, ben al di sopra delle medie del periodo. Previsti 21 gradi ad Agrigento; 20 a Caltanissetta; 21 a Catania; 16 ad Enna; 20 a Messina; 22 a Palermo; 20 a Ragusa; 21 a Siracusa; 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo coperto in pianura e con piogge in arrivo al Nordovest. Nubi irregolari sulle Alpi e in Emilia.

Centro: L’alta pressione protegge le nostre regioni per cui a parte l’aumento della nuvolosità su Toscana, Lazio e Umbria, altrove sole ovunque.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione per cui la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo sereno.

Per giovedì 10 novembre il sole resiste

Ancora contesto anticiclonico al sud e Sicilia, con tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, dal pomeriggio noteremo un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, legato al peggioramento del tempo che interesserà il Nord Italia. Temperature massime stabili. Ventilazione tra debole e moderata. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo.

Nord: Ultime piogge su Nordest e Liguria, altrove il cielo si presenterà sereno in Piemonte e poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione porterà piogge su Toscana, Umbria, Marche e localmente alto Lazio. Altrove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso.

Resto del Sud: La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo parzialmente nuvoloso su tutti i settori.

Venerdì 11 novembre

Nord: Iniziano a soffiare venti nordorientali per cui il cielo sarà più nuvoloso al Nordest e sulla Lombardia orientale, meno nubi altrove.

Centro: Iniziano a soffiare venti di Grecale per cui la giornata trascorrerà con tante nuvole solo sui versanti adriatici, meno nubi altrove.

Sud: I venti dai quadranti nordorientali faranno aumentare la nuvolosità su tutte le regioni dove però non sono attese precipitazioni.