Il vortice depressionario si allontana definitivamente dal Mediterraneo, lasciando spazio al bel tempo. Per la giornata di martedì 8 novembre in Sicilia ritroveremo condizioni stabili e soleggiate su gran parte del territorio, salvo locali addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi, ma senza conseguenze.

Temperature che continueranno a crescere specie nei valori massimi seppur mantenendosi in linea con le medie del periodo. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Massime in risalita

Valori massimi in ascesa nell’isola compresi tra i 16 ed i 22 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 21 a Catania, 16 ad Enna, 20 a Messina, 21 a Palermo, 20 a Ragusa, 22 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione torna a diminuire per cui la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest, ma ancora asciutto.

Centro: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso soltanto in Toscana.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite di giorno. Venti deboli.

Per mercoledì 9 novembre, continua l’anticiclone

La presenza dell’anticiclone continua a garantire tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia per la giornata di mercoledì 9 novembre. Da segnalare la possibilità di formazione di locali foschie all’alba su valli interne del beneventano. Temperature massime in rialzo, stabili le minime. Ventilazione tra debole e moderata. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo coperto in pianura e con piogge in arrivo al Nordovest. Nubi irregolari sulle Alpi e in Emilia.

Centro: L’alta pressione protegge le nostre regioni per cui a parte l’aumento della nuvolosità su Toscana, Lazio e Umbria, altrove sole ovunque.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione per cui la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo sereno.

Giovedì 10 novembre

Nord: Ultime piogge su Nordest e Liguria, altrove il cielo si presenterà sereno in Piemonte e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: Ultime precipitazioni interesseranno la Toscana settentrionale, sul resto delle regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Sud: La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori.