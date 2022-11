Il meteo in Sicilia cambia. Dopo le piogge, il freddo improvviso e il maltempo, tornano le temperature miti e il sole anche se è probabilmente quella che viene chiamata l’estate di san Martino, destinata a durare poco e lasciare poi spazio ad una fase finale dell’autunno che prelude all’inverno.

Nella giornata di lunedì, però, permangono condizioni di instabilità. A governare la giornata è il vento accompagnato da nubi sparse e qualche pioggia residua a livello locale. Ma da martedì torna il bel tempo, il sole e le temperature risalgono. saranno giornate miti quelle a seguire e prive di piogge probabilmente per tutta la settimana.

Sono le previsioni rese note dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

LUNEDI’ 07 NOVEMBRE

Nord: Regime di alta pressione per cui la giornata sarà soleggiata salvo più nubi soltanto sul Friuli Venezia Giulia. Freddo di notte.

Centro: L’alta pressione domina le regioni. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso soltanto su Sardegna e Toscana e più sereno altrove.

Sud: La pressione aumenta e soffiano venti settentrionali. La giornata trascorrerà con nubi sparse e qualche pioggia sulla Sicilia tirrenica.

MARTEDI’ 08 NOVEMBRE

Nord: La pressione torna a diminuire per cui la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto al Nordovest, ma ancora asciutto.

Centro: Un campo di alta pressione protegge le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso soltanto in Toscana.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima mite di giorno. Venti deboli.

MERCOLEDI’ 09 NOVEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo coperto in pianura e con piogge in arrivo al Nordovest. Nubi irregolari sulle Alpi e in Emilia.

Centro: L’alta pressione protegge le nostre regioni per cui a parte l’aumento della nuvolosità su Toscana, Lazio e Umbria, altrove sole ovunque.

Sud: Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione per cui la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo sereno.