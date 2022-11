PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio fino alle ore 24.00 di domani, domenica 6 novembre. Lo rende noto il Comune di Palermo.

Scendono le temperature

Scendono a picco le temperature massime nell’isola. Massime comprese tra i 12 ed i 20. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 20 a Messina, 18 a Palermo, 17 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La pressione è in deciso aumento per cui la giornata risulterà ampiamente soleggiata salvo ultimi rovesci sulla Romagna. Freddo mattutino.

Centro: Un ciclone interessa le regioni per cui la giornata vedrà precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni adriatiche, altrove più sole.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di maltempo su tutte le regioni dove sono attese forti piogge, temporali, venti forti e mareggiate.

Le previsioni di domani 6 novembre

Residue precipitazioni di notte ed al mattino sul settore, ampie schiarite a partire dalle ore pomeridiane. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno molto mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno, freddo di notte.

Centro: Un vortice abbandona le regioni provocando tuttavia ancora piogge sulle regioni adriatiche, ma solo al mattino. Cielo sereno altrove.

Resto del Sud: Un vortice in allontanamento dall’Italia condiziona ancora il tempo su Puglia ed Appennini. Sole altrove.

Lunedì 7 novembre

Nord: Regime di alta pressione per cui la giornata sarà soleggiata salvo più nubi soltanto sul Friuli Venezia Giulia. Freddo di notte.

Centro: L’alta pressione domina le regioni. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso soltanto su Sardegna e Toscana e più sereno altrove.

Sud: La pressione aumenta e soffiano venti settentrionali. La giornata trascorrerà con nubi sparse e qualche pioggia sulla Sicilia tirrenica.