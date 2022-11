Condizioni Meteo avverse

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia. Già nel primo pomeriggio di oggi si estende l’allerta gialla in tutte le province. La situazione peggiorerà domani in tre province, Palermo, Messina e Trapani dove è indicata allerta arancione.

Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale odierno, il numero 22308 valido dalle 16 di oggi 4 novembre alle 24 di domani, sabato 5 novembre, per rischio meteo-dirogeologico e idraulico.

Oggi allerta gialla ovunque e temporali

Nell’avviso, vengono le precipitazioni vengono indicate come “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e sud-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Nelle Isole Eolie: “cielo inizialmente poco nuvoloso, tendenza a graduale aumento della nuvolosità; addensamenti più consistenti dal pomeriggio con associate piogge o temporali”. Ed è allerta gialla in tutte e nove le province mentre stamattina erano cinque le città interessate.

Mari molto mossi e venti forti

Questa la situazione dei mari: Molto mossi i bacini occidentali e, dal pomeriggio, i restanti bacini

Venti: Forti dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca specie sui settori ionici.

Condizioni Meteo avverse

La nota della protezione civile regionale parla di condizioni meteo avverse. Dalla sera odierna, per le prossime 24-36 ore previste: precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali; fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte su settori w e s e sui rilievi, inizialmente da sw e tendenti a ruotare da nw dal pomeriggio del 5 novembre. mareggiate lungo le coste esposte.

Per il 5 novembre allerta arancione a Palermo, Messina e Trapani

Piogge e temporali continueranno nella giornata di domani, sabato 5 novembre. Allerta arancione nel Palermitano, Messinese e Trapanese.

Le precipitazioni saranno: “Da sparse a diffuse, sui settori tirrenici, con rovesci o temporali, con quantitativi cumulati moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori settentrionali e occidentali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati deboli”.

Isole Eolie: “cielo nuvoloso, con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale”.

Massime in sensibile calo, venti di burrasca

Scendono le temperature massime. La situazione dei mari prevede lo Stretto di Sicilia agitato, localmente lo Ionio, molto mossi gli altri bacini. I venti forti da burrasca nord-occidentali con rinforzi di burrasca forte sui settori occidentali e meridionali e sui rilievi.