Si chiama Egalitte

Il Cile ha introdotto un’innovazione assoluta nel campo della sterilizzazione animale: il vaccino Egalitte, descritto come il primo al mondo a fornire una sterilizzazione temporanea per cani sia maschi che femmine. Questo vaccino, a differenza delle procedure chirurgiche irreversibili, blocca la produzione di ormoni sessuali per un anno attraverso la stimolazione degli anticorpi. “Si tratta di una rivoluzione nel controllo delle popolazioni animali”, ha dichiarato Leonardo Saenz, professore della Facoltà di Scienze Veterinarie dell’Università del Cile e uno degli sviluppatori del vaccino.

Come funziona Egalitte

L’iniezione agisce inibendo la produzione di ormoni sessuali nei cani per circa 12 mesi, permettendo così di gestire la fertilità degli animali senza dover ricorrere alla castrazione chirurgica. Questo metodo presenta vantaggi significativi, in quanto evita i rischi legati all’anestesia e alla chirurgia, due procedimenti necessari per la sterilizzazione permanente. Oltre alla sua funzione immunocastrante, il vaccino riduce comportamenti indesiderati nei cani, come l’aggressività e la marcatura del territorio.

Brevetto globale e distribuzione

Egalitte ha già ottenuto il brevetto in oltre 40 Paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina, Brasile e gran parte dell’Unione Europea, dimostrando il suo potenziale a livello internazionale. La distribuzione del vaccino è iniziata questo mese in Cile e si prevede un’espansione verso altri mercati nei prossimi anni, con l’obiettivo di diventare una soluzione efficace e accessibile per il controllo delle popolazioni di cani randagi e domestici.

I benefici per la salute degli animali

Oltre a prevenire la riproduzione per un periodo limitato, Egalitte offre ulteriori benefici per la salute degli animali. La riduzione degli ormoni sessuali contribuisce a diminuire il rischio di malattie legate al sistema riproduttivo, come le infezioni e alcuni tipi di cancro. Inoltre, la somministrazione del vaccino riduce il rischio di complicazioni post-operatorie, velocizzando il recupero e migliorando la qualità della vita degli animali.