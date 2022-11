Clima mite ma nuvoloso e instabile con possibilità di pioggia in alcune zone della Sicilia soprattutto nella giornata di lunedì ma non soltanto. E’ caratterizzato dalla variabilità il clima di questi giorni anche se le temperature non scendono particolarmente, al contrario si presentano piuttosto miti per la stagione.

Se domenica trascorrerà nell’incertezza, lunedì sarà palese il peggioramento del tempo e nella Sicilia Sud occidentale sono quasi certe piogge anche consistenti. Già da martedì, però, la situazione tornerà a migliorare anche se le nubi sparse resteranno pur senza essere accompagnate da minacce di precipitazioni..

Ecco, nel dettaglio, le previsioni del sito iLMeteo.it per i prossimi giorni.

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Nord: Un vortice raggiunge le nostre regioni e dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, entro sera giungeranno delle piogge sparse.

Centro: Al Centro tempo ancora instabile sui versanti adriatici e sulla Sardegna, nubi irregolari altrove. In

nottata peggiora forte sul Lazio.

Sud: Tempo più instabile e localmente temporalesco in Puglia e al mattino su Basilicata e cosentino. Sul resto delle regioni nubi irregolari.

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE

Nord: Un vortice abbandona le regioni portando ancora piogge su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nordovest. Nubi

sparse altrove.

Centro: Veloce fase di maltempo sul Lazio, poi piogge sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana

e Sardegna, nubi sparse in Umbria

Sud: Il tempo peggiorerà con rovesci in Campania, poi sul Gargano e quindi sulla Sicilia sudoccidentale. Nubi irregolari altrove.

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE

Nord: Dal pomeriggio una perturbazione interesserà con piogge più diffuse e intense il Nordovest, nubi irregolari solo su Triveneto e in Romagna

Centro: Dal pomeriggio tempo in graduale peggioramento sulla Toscana settentrionale con qualche

pioggia, cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.