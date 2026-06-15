Cresce il clima d’odio politico in Italia e a denunciarlo sono una sequenza di fatti che non sembra destinata ad interrompersi. Una scritta minacciosa, o comunque intollerante è comparsa sui muri di Firenze indirizzata al deputato Toscano di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

Donzelli a testa in giù

“Donzelli a testa in giù” è il contenuto della scritta spray sui muri che richiama chiaramente la fine di Benito Mussolini, appeso a testa in giù dai partigiani dopo l’esecuzione. Una vicedna che torna a far esplodere il clima d’odio e che ha conseguenze anche in Sicilia da dove parte il fuoco di fila in difesa del deputato.

Il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, esponente del medesimo partito do Donzelli: Fratelli d’Italia

“Finché sui muri delle nostre città e su quelli virtuali dei social, continueranno a comparire frasi inaccettabili come questa, non saremo mai in grado di vivere la politica in maniera libera e sicura. Spero davvero che di fronte a simili episodi giunga la condanna unanime di tutti i partiti. A Giovanni Donzelli la mia più sincera solidarietà e vicinanza e l’invito ad andare avanti con la stessa determinazione e serenità di sempre!” scrive, sui propri profili social, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, commentando la scritta apparsa a Firenze contro Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI.

La solidarietà del Presidente Renato Schifani

“Esprimo la mia piena solidarietà a Giovanni Donzelli per la grave minaccia comparsa sui muri di Firenze. Il confronto politico, anche quando è acceso e caratterizzato da posizioni diverse, non può mai trasformarsi in odio, intimidazione o violenza. Episodi come questo sono un campanello d’allarme che richiama tutti alla responsabilità: la democrazia vive del dialogo e del rispetto delle persone” scrive il presidente della Regi0ne Renato Schifani.

“A Giovanni e a Fratelli d’Italia va la mia vicinanza. Le istituzioni e la politica devono continuare a respingere con fermezza ogni forma di estremismo e di incitamento alla violenza” conclude.

Gli assessori meloniani Aricò e Savarino

“A Giovanni Donzelli la mia piena solidarietà per la grave intimidazione nei suoi confronti. Un atto vile e inaccettabile, purtroppo l’ennesimo contro un nostro esponente. L’auspicio è che questa minaccia nei confronti del responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia sia condannata da tutte le forze politiche, senza alcuna distinzione di schieramento: questo clima di odio, infatti, è una seria minaccia alla nostra democrazia e chi lo sottovaluta o peggio ancora lo alimenta si rende complice dei violenti” afferma l’assessore regionale Alessandro Aricò.

“A Giovanni Donzelli, vittima di un attacco vile con scritte sui muri di Firenze, va la mia piena solidarietà. Si tratta di un episodio grave che non può e non deve passare inosservato. Il clima di odio alimentato soprattutto contro gli esponenti di Fratelli d’Italia va fermato con determinazione. Il confronto politico, anche quando è acceso, non può mai trasformarsi in intimidazioni, minacce o atti vandalici” aggiunge l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

“Conosco Donzelli, ne apprezzo la caparbietà e le qualità umane e politiche, so bene che questo attacco infame non lo fermerà. Continuerà, con la determinazione che lo contraddistingue, a svolgere il proprio impegno politico e istituzionale al servizio dell’Italia e degli italiani.

Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Di fronte all’odio e alla violenza, la risposta deve essere sempre quella della democrazia, del rispetto e della libertà”, conclude l’assessore.