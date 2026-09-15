Il Movimento 5 Stelle esprime forte preoccupazione per lo stallo parlamentare

La reazione delle minoranze si è fatta subito sentire, focalizzandosi sulle difficoltà interne alla coalizione di governo. Il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, ha espresso profondo rammarico per la gestione dei lavori, evidenziando come le continue assenze rischino di bloccare l’attività del Parlamento siciliano. Secondo l’esponente cinquestelle, lo stop odierno rappresenta un segnale di forte debolezza politica della maggioranza guidata dal governatore Renato Schifani, faticando a trovare la compattezza necessaria per portare avanti i provvedimenti all’ordine del giorno. De Luca ha quindi sollecitato una presa d’atto della situazione, invitando l’esecutivo a un confronto aperto sul futuro della legislatura e chiedendo, come atto di responsabilità politica, di ridare la parola agli elettori siciliani per superare questa fase di stallo sulle riforme e sulle nomine di sottogoverno.

Clima teso a Palazzo dei Normanni

Il rinvio forzato a domani, mercoledì 16 settembre alle ore 15, certifica il momento di complessa apnea politica che sta attraversando la maggioranza. Tra veti incrociati e assenze, la ripartenza dei lavori autunnali a Palazzo dei Normanni si preannuncia come un percorso decisamente in salita.