Il deputato regionale Ismaele La Vardera esprime forte indignazione per la concessione di una sala del Comune di Palermo a Nino Mandalà per la presentazione del suo libro. Mandalà, sostiene il deputato, è considerato dagli inquirenti il capomafia di Villabate, con una famiglia storicamente legata a Bernardo Provenzano e senza alcun precedente di pentimento. Pur riconoscendo che le autorizzazioni non passano tutte direttamente dal sindaco, La Vardera sollecita un intervento immediato da parte di Lagalla.

“Una storia che ha dell’incredibile”

“Questa storia è incredibile, una sala ufficiale del Comune di Palermo è stata concessa a Nino Mandalà, considerato dagli inquirenti il capomafia di Villabate, per presentare il suo libro. Una storia che ha dell’incredibile perché questo signore qui non si è mai pentito, la sua famiglia è sempre stata vicino a Provenzano e il Comune che fa? Gli concede una sala per una presentazione in pompa magna con tanto di autorizzazione”. questa la denuncia di Ismaele La Vardera.

“Siamo diventati la barzelletta d’Italia”

“Io mi chiedo come queste cose risultino normali all’interno dei palazzi, io mi chiedo come sia possibile che ciò accada. Spero vivamente che il sindaco Lagalla prenda provvedimenti immediati su una situazione come questa. Sia chiaro le varie autorizzazioni non passano mica tutte dal primo cittadino, ma davanti ad una cosa come questa non si può restare a guardare. Siamo diventati la barzelletta d’Italia e questa sera alle 21,30 racconterò questa storia in diretta su Rai 3 durante il programma, Lo stato delle cose, di Massimo Giletti”.

La Vardera prepara un nuovo movimento politico in Sicilia

Intanto La Vardera, dopo l’uscita dal partito di Cateno De Luca, annuncia la formazione di un nuovo movimento politico in Sicilia. L’obiettivo è rappresentare i siciliani senza influenze romane, posizionandosi al di fuori degli schieramenti tradizionali di destra e sinistra. Il movimento si dichiara in opposizione all’attuale governo regionale, aprendosi a chiunque desideri contribuire a un cambiamento del sistema politico siciliano. La Vardera esclude categoricamente alleanze con figure come Cuffaro, Lombardo e Schifani, nonché con coloro che hanno sostenuto l’autonomia differenziata, considerata dannosa per l’isola.