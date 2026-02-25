Gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un uomo di 51 anni, residente nel capoluogo ibleo. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’autorità giudiziaria maltese per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e al possesso illegale di armi.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che indicava la probabile presenza del ricercato nel territorio ragusano. L’uomo si sarebbe reso responsabile dei reati contestati durante un periodo di permanenza nell’isola di Malta, per poi fare rientro in Sicilia.

Le attività investigative condotte dalla Squadra Mobile hanno permesso di rintracciare il cinquantunenne a Ragusa. Dopo il fermo, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le formalità di rito e successivamente trasferito nella locale casa circondariale.

Il destinatario del provvedimento dovrà espiare una pena di 9 anni di reclusione, restando a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per le procedure legate all’estradizione o all’esecuzione della sentenza estera.