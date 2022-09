Giosuè Maniaci a TalkSicilia

Giosue’ Maniaci non rinuncerà alla fascia tricolore da primo cittadino di Terrasini anche se dovesse risultare eletto all’Assemblea Regionale siciliana. Maniaci, rieletto sindaco alle scorse amministrative, è candidato al parlamento regionale nella lista di Fratelli d’Italia, nel collegio di Palermo.

“La legge consente il doppio incarico”

“Non rinuncerò alla carica di primo cittadino perché la legge mi consente di restare in carica come primo cittadino di Terrasini anche se dovessi essere eletto all’Ars”, spiega Maniaci, che è anche convinto di poter reggere il doppio impegno: “ho un’ottima squadra che mi sta collaborando. Quindi io non amministro da solo. Amministro con un gruppo di ragazzi che ci sono. Ci stiamo mettendo il cuore in quello che facciamo”.

“Chiedo più attenzione per i Comuni”

Il perchè di questa candidatura è spiegato nella voglia di dare voce ai territori: “Ci rendiamo conto che da piccola comunità, con i problemi che abbiamo gli enti locali, i piccoli comuni, vogliamo essere più attenzionati, vogliamo crescere. Vogliamo che la politica regionale guardi ai Comuni e ai territori in maniera diversa rispetto al passato. Quindi c’è tutta la nostra voglia di continuare intanto ad amministrare”.