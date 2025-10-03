Bloccata viale Regione Siciliana a Palermo. I manifestazioni dopo avere essere partiti da via Roma e arrivati in piazza Indipendenza hanno percorso via Ernesto Basile raggiungendo viale Regione Siciliana e bloccato tutte e due le carreggiate.
