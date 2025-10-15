Ha risposto al gip di Palermo Gaetano Maranzano, 28 anni reo confesso di Paolo Taormina, davanti al giudice per le indagini preliminari ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pubblici ministeri durante l’interrogatorio.

Nel carcere Pagliarelli dove si è svolto l’interrogatorio ha detto che la pistola calibro 9 con la quale ha sparato al giovane barman è quella trovata nel corso della perquisizione. Saranno gli esami balistici ad accertare se sia vero. Un gesto di rabbia visto che aveva importunato la sua compagna sui social. Si sarebbe sentito sfidato e preso in giro dalla vittima.

Lo aveva riconosciuto. Era lo stesso giovane che con falsi profili avrebbe fatto apprezzamenti sui social alla moglie. Una mancanza di rispetto. Ha impugnato la pistola e ha fatto fuoco. Non ha voluto fare i nomi di chi c’era con lui quella sera e non ha detto dove è stata trovata la pistola.

Maranzano ha omesso di raccontare la lite precedente all’omicidio, quando un suo amico ha schiaffeggiato un cliente.

Il reo confesso ha raccontato di avere avuto una lite verbale con Taormina durata parecchi secondi. Ed invece le immagini mostrano un “gesto fulmineo”.

Il ventottenne dello Zen sorprende alle spalle la vittima e fa fuoco colpendolo alla nuca. Infine la ricostruzione sul ruolo di eventuali complici è volutamente “estremamente lacunosa”. Nel pomeriggio si attende la decisione del gip.