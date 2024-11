E’ il giorno della maratona di Palermo e la città è impercorribile per tutta la mattina di oggi domenica 17 novembre. Si disputa l’edizione numero ventinove della Maratona di Palermo con inizio della gara alle ore 8.30 nei pressi di piazza Ruggero Settimo, luogo anche dell’arrivo. Per questa occasione e così come comunicato nei giorni scorsi l’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso l’ordinanza che determina la temporanea limitazione della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine interessate alla manifestazione sportiva.

Le vie interessate dalle chiusure

Numerose strade saranno interessate da chiusure totali o parziali. Tra queste, via della Libertà (carreggiata centrale tra piazza Vittorio Veneto e piazza Castelnuovo/R. Settimo), piazza Vittorio Veneto, piazza Leoni, viale del Fante, via dell’Artigliere, via del Granatiere, viale Diana, via della Favorita, viale Margherita di Savoia e viale Ercole (compreso il prolungamento fino alla Palazzina Cinese). Limitazioni interesseranno anche via Imperatore Federico, via Cesare Battista, via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, con accesso consentito solo ai residenti a passo d’uomo.

Modifiche alla viabilità in altre zone della città

Ulteriori modifiche alla viabilità riguarderanno l’ingresso di Villa Niscemi, il cortile Niscemi, viale Niscemi, via Case Rocca, piazza Ruggero Settimo, via Pietro Valdo Panascia, via Turati, via Gaetano Daita, via Ruggero Settimo, via Villaermosa, via Cavour, via Maqueda, piazza Villena, via Vittorio Emanuele, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, piazza del Parlamento, piazza Vittoria, via Trieste, via Roma, piazza Giuseppe Verdi. Deviazioni specifiche saranno in vigore in alcune intersezioni, come piazza Don Bosco, via Antonio Cassarà, via Mater Dolorosa e via del Bastione.

Divieti di sosta con rimozione coatta

Dalle ore 17:00 del 16 novembre e fino a cessate esigenze, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione coatta in diverse aree, tra cui via della Libertà (corsie laterali), piazzale dei Matrimoni, il parcheggio Valle del Porco in viale Diana, piazza Castelnuovo (tratto tra via Dante e via Guarino Amella), piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, via Turati, via Pietro Valdo Panascia, via Cavour (tra via Roma e via R. Settimo), corso Calatafimi (tra via Vittorio Emanuele e civico 49), via Trieste e l’ansa di via Roma antistante il palazzo delle Poste. I taxi di piazza Castelnuovo saranno spostati in via Dante. Modifiche alla viabilità interesseranno anche via del Bersagliere e via Brigata Verona.