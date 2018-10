L'evento sportivo

A Riposto è trionfo per Alessio Terrasi (tempo: 1h 08′ 31) negli uomini e per Alessia Tuccitto (tempo: 1h18’57) nelle donne. Alla settima edizione della Maratonina Blu Jonio sono loro a trionfare nelle rispettive categorie. Per Terrasi (Parco Alpi Apuane) vittoria con record del percorso, stesso discorso per la Tuccitto ( Trinacria Sport e appena convocata dalla nazionale per un quadrangolare a Rennes).

A completare il podio della categoria maschile troviamo Alessandro Brancato (Parco Alpi Apuane 1h09’01) Mohamed Idrissi (Sport Mega Hobby 1h12’36), rispettivamente vincitori delle ultime due edizioni della medesima competizione.

Nelle donne invece, oltre la sopracitata Tuccitto: Chiara Immesi (Universitas Palermo 1h27’16) e Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo 1h30’02). Può essere soddisfatto il presidente Angelo Vasta per l’organizzazione esemplare della gara, a cura della sua società.