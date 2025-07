Mentre in aula all’Ars va di scena il dibattito che segue le comunicazioni del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno sull’inchiesta che lo vede indagato per corruzione, fuori dal Parlamento va in scena un altro capitolo della vicenda.

Tocca a Marcella Cannariato Vice Presidente della Fondazione Dragotto, l’imprenditrice e vice presidente della Fondazione Dragotto finita nell’inchiesta della procura di Palermo sulla presunta corruzione che riguarda il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. La vicenda che la riguarda è relativa ad un contributo della Presidenza dell’Ars per la manifestazione “Magico Natale” del 2023. Da subito aveva negato di aver conferito qualsivoglia incarico alla portavoce del Presidente Sabrina De Capitani (dimessasi ieri)

Cannariato lascia il teatro Massimo

Componente del Consiglio di indirizzo del teatro Massimo, Cannariato era stata invitata dal Presidente e sindaco di Palermo Roberto Lagalla, a fare un paso indietro per non coinvolgere la fondazione culturale in vicende diverse.

Lagalla ringrazia e accetta le dimissioni

“Nell’accettare le dimissioni della Dott.ssa Marcella Cannariato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, apprezzo le condivisibili ed intuibili ragioni che ne hanno motivato la scelta, volta quest’ultima alla primaria tutela della Fondazione, quale più rappresentativa istituzione culturale della città. Alla Dott.ssa Cannariato rivolgo il ringraziamento per il lavoro fin qui svolto” – lo dichiara il Presidente della Fondazione Teatro Massimo e Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Cosa aveva scritto Lagalla a Cannariato

Lagalla si era rivolto a Cannariato per il mezzo del sindacato Intersind e, con delicatezza, la aveva invatata a lasciare “Con riferimento alle contestazioni che vengono addebitate alla dottoressa Cannariato per ragioni non collegate al suo attuale incarico presso la Fondazione Teatro Massimo, si auspica che la stessa possa al più presto chiarire la propria posizione, rimanendo affidata alla sua esclusiva sensibilità ogni ulteriore valutazione a tutela della persona e delle sue pubbliche funzioni di rappresentanza”.